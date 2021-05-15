فن ومشاهير

فارس كرم يبني كنيسة في مسقط رأسه جزين

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تلقى ترنيمة “إمي العدرا” التي أطلقها النجم اللبناني فارس كرم منذ أيام بمناسبة الشهر المريمي أصداءًا رائعة، إذا يتناقلها المؤمنون بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأفادت مصادر موقعنا أن فارس كرم بدأ من فترة في بناء كنيسة خاصة للعذراء مريم في مسقط رأسه جزين، ويشرف شخصيًا على تنفيذ مشروع البناء.

نفيد بالذكر أن ترنيمة “إمي العدرا” من كلمات إميل فهد وألحان وسام الأمير، وأصدر فارس كرم الأغنية على طريقة الفيديو كليب. ولأوّل مرّة ظهرت والدة فارس السيدة ليلى شكري الحجار كرم في العمل، كما كان لابن شقيقته مادونا إطلالة خاصة في الكليب أيضًا.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي يقدّم فيها فارس كرم ترنيمة بصوته خلال الشهر المريمي، إذ أصدر في عام 2014 ألبومًا دينيًا كاملًا بعنوان “اسمحيلي غنيلك” تضمن خمس تراتيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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