“حبيبي”.. ديو عاصي والوليد الحلاني يقتحم الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: حقق كليب أغنية “حبيبي” لفارس الغناء العربي عاصي الحلاني ونجله الفنان الشاب الوليد أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد 48 ساعة فقط من طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” في موقع “يوتيوب”.

واقتحم كليب “حبيبي” بعد ساعات على إصداره قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على موقع “يوتيوب” واحتلّ المرتبة الخامسة في لبنان.

وأغنية “حبيبي” من كلمات نزار فرنسيس، الحان عادل العراقي، توزيع طوني سابا، ايقاعات سليمان دميان، ستديو سابا وماستر محمد مقهور. أما الكليب حمل توقيع احمد المنجد الذي قدم عاصي وابنه بصورة راقية جدًا مليئة بمشاعر الأبوة والعاطفة.

نفيد بالذكر أن أغنية “حبيبي” صدرت في ألبوم عاصي الحلاني الجديد “كل الفصول” أمّا كليب الأغنية بتم تصويره في مدينة دبي.