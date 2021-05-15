عادل كرم يختار هذا الإسم لطفلته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تحدث النجم عادل كرم عن مشاركته في فيلم broken keys مع الممثلة سارة أبي كنعان، وكشف عن انه رُزق بطفلته الجديدة من زوجته التونسية.

وعبّر عادل كرم عن سعادته بطفلته قائلا: “البنت هي بتأمّن آخرة بيّها، البنت إلها طعم خاص”.

وكشف في حديث لبرنامج “ETبالعربي” أنه اختار إسم “كمبرلي ماريا” لمولودته الجديدة ولكنه يناديها “كيم”، ولفت الى أن زوجته تونسية وتُدعى فريدة بلطيف وهي تسكن معه في لبنان وقد تزوجا منذ سنتين بعد قصة حبّ دامت خمس سنوات.

يذكر أن لعادل ابن بكر يدعى شربل من زواج سابق، وهو يعيش مع والدته لتهتم به بشكل أفضل، نظرا لانشغال كرم الدائم في التصوير والأعمال، ولكنه يتواصل معه يومياً.