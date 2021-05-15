ياسر جلال يردّ على منتقدي مسلسل “ضل راجل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: ردّ الفنان ياسر جلال، على الاتهامات التي طالت مسلسله الرمضاني الماضي “ضل راجل”، بأنها مأخوذة عن قضية الفيرمونت الشهيرة التي كشف اللثام عنها خلال الفترة الماضية.

وقال ياسر: “ظن البعض بعد مشاهدة البرومو والحلقة الأولى أن قصة المسلسل فيها إسقاط أو تفاصيل من قضية مشهورة، لكنهم اكتشفوا الحقيقة مع مرور الأحداث وتتابعها، وأن المسلسل ليس له علاقة بأي قضية رأي عام، لكنه يناقش قضية مهمة جداً بالفعل”.

وتابع: “أنا معجب جداً بالرسالة التي يقدمها المسلسل وبالعلاقات الانسانية التي يعرضها، وأرجو أن تنال إعجاب الجميع، خاصة أنه مع مرور الحلقات يكتشف المشاهد أن هناك مفاجآت عديدة وغير متوقعة بالمرة، ولقد بذل الجميع مجهوداً كبيراً جداً ليخرج المسلسل بالشكل الذي يقدم قصة تحترم المشاهد، وفي نفس الوقت يستمتع بمشاهدتها، وهذا هو هدفنا جميعاً وهدف باقي زملائي الذين يقدمون أعمالاً جميلة خلال شهر رمضان”.

وجسد ياسر في مسلسل “ضل راجل” شخصية كابتن جلال وهو مدرس تربية رياضية وسائق تاكسي يتعرض للعديد من الأزمات منها الاعتداء على ابنته، ويبحث خلال الأحداث عن الشخص الذي قام بهذه الجريمة، وفي أثناء هذا البحث يتورط في العديد من الجرائم نتيجة نفوذ المعتدي.

مسلسل “ضل راجل” تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، رنا رئيس، أميرة العايدي، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، أحمد منير، عصام السقا، محمد يسرى، رباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.