شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى لـ"الخليج 365": مسرحية "أبو العربي" ليس لها علاقة بالفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم هانى رمزى في تصريحات لـ ”الخليج 365” أن مسرحية "أبو العربى" التي يعرضها حاليا على أحد مسارح مدينة نصر ليس لها علاقة بفيلم "أبو العربى" الذى قدمه في السينما وحقق نجاح كبير، مشيرا أن المسرحية تحمل عدد من المفاجآت الكوميدية وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

ويشارك في البطولة معه حجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وداليا البحيرى وآخرون، ومن إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق.

وقرر النجم هانى رمزى العودة مرة أخرى إلى خشبة المسرح بعد غياب ما يقرب من 18 عاما عن آخر مسرحية شارك فيها وكانت مسرحية " كدة أوكية" عام 2003 .

وكشف النجم هانى رمزى مؤخرًا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء ومايدور بداخله وذلك فيإطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى مؤخرا خلال ندوة ”الخليج 365” أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة"