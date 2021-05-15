أصالة تتلقى معايدة خاصة من نجوى كرم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: عايدت النجمة اللبنانية نجوى كرم زميلتها الفنانة أصالة نصري بمناسبة عيد ميلادها الذي تحتفل به اليوم في 15 أيار/مايو.

ووجّهت نجوى كرم معايدتها إلى أصالة من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، فقالت لها: “ينعاد عليكي أصّولة عنوانك الصّوت والقوة إنتِ نموذج المرأة الحديدية! عقبال المية”.

ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي تتبادل فيها كل من نجوى كرم وأصالة التهاني والمعايدات لدى طرح كل منهما عملًا فنيًا جديدًا وفي المناسبات المميّزة، وآخرها كان يوم عيد ميلاد نجوى في 26 فبراير الماضي، فكتبت لها أصالة حينها: “نجوى طاقة محبّه وشغف وطموح يتصاعد ولايذوي.. كلّ سنه وأنتي الحلوه الموهوبه بصوتها رسمت أحلى الذّكريات”.