حياة الفهد: أبحث عن شيء مختلف وغريب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: قالت الفنانة الكويتية حياة الفهد إنَّها تلقت عدة عروض لأعمال درامية جديدة، لكنّها لا تزال تبحث عن “شيء مختلف وغريب”، مشيرةً إلى أن “الجمهور أصبح يشعر بالملل من الموضوعات الاعتيادية والمكررة”.

وأضافت، في تصريح لقناة الإمارات، أن تركيزها الآن ينصبُّ في البحث عن موضوع مختلف، لم تتم معالجته من قبل في الدراما؛ لأنها “لن تُقدّم أعمالاً مكررة أو عادية”.

ورداً على سؤال حول سبب استعانتها بوجوهٍ شابة وجديدة في أعمالها، قالت: “لابد من تقديم الدعم للشباب الفنانين والمخرجين والمؤلفين؛ لأنَّ هم من سيُكملون المسيرة فيما بعدُ، كي يتمكنوا من تقديم خطوة كبيرة في المجال الفني”.

وتحدثت الفهد عن دورها في مسلسل “مارغريت”، مشيرةً إلى أن اعتقاد الكثيرين بأن العمل مزج بين ثقافتي الشرق والغرب “اعتقاد غير صحيح”، متابعةً: “استعنّا فقط بجزء من نظامها الإنجليزي، والهدف الأساسي كان التركيز على معتقداتها، بضرورة وجود وريث حتى لا تنتهي”.

وسبق أن ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد على الجدل المُثار بشأن تقليدها الملكة البريطانية إليزابيث في مسلسلها “مارغريت”، الذي عُرض في دراما رمضان 2021، مؤكدةً أنها أخذت منها الشكل العام، وأصبح هناك تشابه في الشكل، موضحةً أنها تعشق بريطانيا، والملكة إليزابيث تحديداً.

وأشارت حياة الفهد إلى أن الكثيرين يقولون إنها قلَّدت الملكة إليزابيث، لكنّها لم تقلدها، لكن ربما طولها وشكل جسمها والملابس الأنيقة التي ارتدتها أوجدت تشابهاً.