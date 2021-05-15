خالد الصاوي يتعرض لوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: تعرَّض الفنان المصري خالد الصاوي لوعكة صحية، منعته من مُعايدة أصدقائه في عيد الفطر، نافياً إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الصاوي عبر حسابه في “تويتر”: “عيد سعيد أحبابي وبعتذر ماعيدتش على كل حد بحبه وبيحبني، خدت دور عجيب في بطني لا هو إنفلونزا ولا كورونا ولا تسمم”. وتابع: “أظن وبعض الظن إثم (مش كله) إن حد شرارة حب نجاحي في رمضان، وماله خليه يعيش ما ياخد الروح إلا اللي باريها، ومنتظر آرائكم في (أحمد نوتردانم) مع رامز جلال وغادة عادل”.

وشارك خالد الصاوي في الموسم الرمضاني المُنقضي بمسلسل “اللي مالوش كبير” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي.

وجسَّد الصاوي شخصية رجل الأعمال “عابد تيمور”، الذي يحب غزل، ياسمين عبد العزيز، بشكلٍ جنوني، ويعاقبها بالضرب المُبرح عندما تُخطئ، وتستنجد بسيف الخديوي، أحمد العوضي، ليخلصها من زوجها، ومن ثم تقع في حب الأخير.