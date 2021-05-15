قصي خولي يعبّر عن حبه الكبير لهذا النجم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: عبّر النجم ​قصي خولي​ عن محبته الكبيرة للنجم اللبناني ​فادي إبراهيم​، الذي شاركه في بطولة مسلسل “2020” من خلال شخصية “الحوت”، وحققا معاً نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني هذا العام.

ووّجه النجم السوري عبر حسابه على انستغرام رسالة من القلب، من خلال نشر مقطع فيديو لمشهد يجمعه بالنجم اللبناني ضمن أحداث المسلسل، وعلّق عليه قائلا: “المخضرم فادي ابراهيم ليس اول لقاء يجمعنا لقد اجتمعنا كثيرا في اعمال مختلفة اخرها عشرين عشرين لك في رقبتي حق يا أستاذ فادي يا صديقي ويا خيّ لك عندي حق واجب الشكر والاحترام والتقدير انت استاذ وقامة فنية عربية كبيرة كنت وسأبقى افتخر بها اراك قريبا ابو عمر الغالي”.

يذكر أنه بعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل “2020”، فاجأت كاتبة العمل نادين جابر متابعيها عبر حسابها الرسمي على تويتر، وكشفت أن “صافي”، الذي يقدمه خولي، لم يمت وسيشارك في الموسم الثاني من المسلسل في رمضان المقبل 2022 وبحسب ما كتبت: “يا عفو الله، صافي الديب ما مات، والنهنهة بينه وبين سما بعد ما خلصت… الى اللقاء في الموسم الثاني برمضان 2020”.