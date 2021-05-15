المخرج محمد سامي في وضع محرج بسبب “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــرد: أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم اتخاذ قرار بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

وذكرت مصادر من داخل الشركة أن السبب الرئيسي في قرار الشركة وقف التعامل مع محمد سامي بسبب كم العنف الذي قدمه في مسلسل “نسل الأغراب” الذي قام بكتابة القصة والسيناريو له بالإضافة إلى الإخراج، كما أشرت بعض المصادر إلى أن إصرار سامي على الاستعانة بزوجته مي عمر كان أحد أسباب القرار.

يذكر أن آخر تعاون بين محمد سامي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كان مسلسل “نسل الأغراب” من تأليفه وإخراجه وبطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، إدوارد، نجلاء بدر، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش، محمد مهران وأحمد فهيم.

ويعتبر مسلسل “نسل الأغراب” هو التعاون الأول بين أحمد السقا وأمير كرارة في الدراما التلفزيونية، عقب اجتماعهما في بطولة فيلم “هروب اضطراري” قبل عامين.