محمد هنيدي في “ستايل” العيد يثير فضول جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: فاجأ الفنان المصري محمد هنيدي جمهوره بظهور غير تقليدي في عيد الفطر، وسط موجة سخرية وفضول المتابعين، لمعرفة سرّ إطلالته الغريبة.

ونشر هنيدي صورةً جديدةً عبر حسابه في “فيس بوك”، ظهر فيها بـ”لوك غريب”، وعلّق قائلاً: “استايل العيد”.

وأكد هنيدي أن الصورة ليس لها علاقة بـ”الفوتوشوب”، حيث قال في تعليق آخر على صورته: “اسمع حد يقول فوتوشوب!، استنوني هطلع لايف قريب، اعملوا متابعة وفعلوا التنبيهات”.

وتفاعل الكثير من المتابعين مع هنيدي، حيث قال أحدهم: “يمكن راح تكمل العيد في المريخ لابس بدلة الفضاء؟”، وكتب آخر: “إيه الاستايلات المولّعة دي؟!”. وأضاف متابع: “ربنا يجازيك على اللي بتعمله فينا يا شيخ”، وداعبه أحد محبيه بقوله: “أنت قلبت كوري وانضميت لفرقة BTS ولا إيه؟”.

وواصل الجمهور تفالعه مع صورة هنيدي، حيث قال أحدهم: “ولله يا هنيدي شكلك ناوي عـ(النمبر ون) ما في جدال، محبينك من كل مكان في العالم معاك، ونثق بذوقك وخبرتك”.

وطرح محمد هنيدي فيلمه الجديد “الإنس والنمس” خلال موسم عيد الفطر، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمعه بالفنانة منة شلبي، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبد الجليل الذي يشاركهما بطولة العمل.