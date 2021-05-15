شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم يكشف تعرضه لوعكة صحية: "دعواتكم بقالى أسبوع مش فاهم عندى إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان الشاب إسلام إبراهيم، صورة له وهو نائم على فراش المرض في المستشفى ومعلق بذراعه أنابيب الجلوكوز، لتلقى العلاج والمحاليل اللازمة، وطالب إسلام إبراهيم، الجمهور بالدعاء له وذلك بتعليقه على الصورة التي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك، حيث قال: "دعواتكم بقالي أسبوع مش فاهم أنا عندي ايه".



الفنان اسلام ابراهيم

وأضاف إسلام إبراهيم، فى تدوينه أخرى، "حبايب قلبي ربنا ميحرمنيش من محبتكم بس أنا مش قادر أرد على التليفون، وإن شاء الله هطمنكم"، لتنهال عليه عدد من التعليقات من محبيه تتمنى له الشفاء العاجل، وتدعو له بدوام الصحة.



الفنان اسلام ابراهيم

الفنان إسلام إبراهيم شارك في الموسم الرمضانى 2021 في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وجسد نجل بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى وحمل دوره الكثير من المفاجآت.

فيما قدم الفخراني دورا جديدا عليه ظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه، ويشارك فى بطولته كل من هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.