شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفلام تناولت تفاصيل حياة الأسرة المصرية.. في اليوم العالمي للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم باليوم العالمى للأسرة يوم 15 مايو من كل عام، وهو يوم العرفان والوفاء للأسرة، ويقوم هذا العام على مشاركة اللعب والمرح والإبداع، ورصدت السينما المصرية عددًا من الأفلام التي تناولت شكل الأسرة المصرية وفى اليوم العالمى للأسرة، نتذكر أهم 5 أفلام..

أم العروسة

وهو من بطولة سميرة أحمد وتحية كاريوكا وعماد حمدي ويوسف شعبان وحسن يوسف ومديحة سالم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد الحي أديب وعبدالحميد جودة السحار، وﺇﺧﺮاﺝ عاطف سالم، وتدور الأحداث حول "حسين" رب أسرة يعاني من مشاكل تدبير تكاليف زيجة ابنته الكبرى، فيقرر اختلاس مبلغ من عهدته المالية في الشركة التي يعمل بها بنية رده فيما بعد .. وفي إطار ذلك يتعرض الفيلم للحياة الاجتماعية للأسرة المصرية في ذلك الوقت .

عائلة زيزى

من بطولة عقيلة راتب ومحمد سلطان وعدلي كاسب وليلى شعير، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ لوسيان لامبير والسيد بدير، وﺇﺧﺮاﺝ فطين عبد الوهاب، وتدور الأحداث حول زيزى "إكرام عزو" طفلة في الخامسة من عمرها، عائلتها تتكون من سبعاوى "فؤاد المهندس" وهو مهندس يحاول اختراع ماكينة تحول القطن إلى قماش مباشرة، بينما سامى "أحمد رمزي" طالب مستهتر بالجامعة ومعجب بجارتهم، بينما سناء "سعاد حسني" حوائط غرفتها ممتلئة بصور الممثلين وتقف دائمًا أمام المرآة لتمثل وتردد بعضًا من الأعمال الدرامية المشهورة فهي تريد أن تصبح نجمة تيلفزيون.

الحفيد

بطولة نور الشريف وميرفت أمين ومنى جبر وعبد المنعم مدبولي وكريمة مختار ومحمود عبدالعزيز، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالحميد جودة السحار وأحمد عبدالوهاب، وﺇﺧﺮاﺝ عاطف سالم.

تدور أحداث الفيلم، حول أسرة تتكون من 7 أبناء، ويناقش العمل مشاكل كل ابن منهم، مثل نبيلة والتي يرفض زوجها اﻹنجاب ويهددها بالانفصال عندما يعلم بحملها، وكذلك مشاكل طلاب الجامعة ما بين الطموح والحب، ويستعرض الفيلم الصعوبات التي يلاقيها الأهل في تحمل أعباء أولادهم.

امبراطورية م

وهو بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر ودولت أبيض وسيف أبو النجا وهشام سليم وأحمد نجيب وحياة قنديل وليلى حمادة، ومن تأليف إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ، وإخراج حسين كمال، وتدور أحداث الفيلم حول الارملة منى "فاتن حمامة" التى تتولى مسئولية تربية أبنائها الستة بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشاكلهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينها وبينهم، وفي نفس التوقيت، تقع "منى" في حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت "أحمد مظهر"، لكنها لا تستسلم لمشاعرها بسهولة بسبب حيرتها بين تفرغها لأبنائها، وتفكيرها في مستقبلها بعد زواجها

عائلة ميكى

وهو بطولة لبلبة وأحمد فؤاد سليم ورجاء حسين وعمرو عابد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عمر جمال، وﺇﺧﺮاﺝ أكرم فريد، وتدور أحداث الفيلم حول أسرة مصرية مكونة من ثمانية أفراد، "الأب" و "الأم" التى تعمل في هيئة حكومية ولها خمسة أبناء وكل منهم له مشكله مختلفة تماماً عن الأخر، وتعيش بين مشاكلهم وإعالتها لوالدتها الكفيفة، بعد سلسلة من الأحداث تجد "الأم" الحل للقضاء على مشاكلها بالتقدم لإحدى المسابقات للحصول على لقب "الأسرة المثالية"، حتى تتمكن من مواجهة تلك المشاكل التي باتت تحيط بالأسرة الصغيرة.