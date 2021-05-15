شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "سيبتك" لـ كارول سماحة تحمل طابعا دراميا حزينا وتصويرها بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع أحمد عبد السلام، تفاصيل أغنية "سيبتك" الذى يتعاون فيها مع النجمة كارول سماحة قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365" إنها تحمل طابعا دراميا حزينا ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها خلال الفترة المقبلة، وهى من كلمات نادر عبد الله والحان محمد عبيه.

وأضاف الأغنية تحمل عددًا من المفاجآت وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور أثناء طرحها وتقدمها كارول بشكل جديد ومختلف عليها عن أغانيها السابقة.



احمد عبدالسلام

وشاركت كارول سماحة بأغنية "اللى خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم الذى تم عرضه حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وسبق وأشارت كارول، فى ندوة بـ"الخليج 365"، إلى إمكانية تقديمها أغانى مهرجانات فى حال عرض عليها هذا الأمر، حيث قالت كارول:"لا أمانع ذلك، لكن بفكرة مختلفة ولابد من دراستها خاصة أن هذا اللون من الغناء له جمهوره ومستمعيه".

وردا على سؤال فى حال طلب منها تقديم أغنية مهرجانات مع حمو بيكا أو شاكوش أوعمر كمال، قالت: "ليه لأ، ممكن نعمل كده خاصة لو فكرة كويسة، وهؤلاء ناجحين فى شغلهم، لكن خطى الغنائى مختلف عنهم".

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، هى أغنية "شكرا" التى نجحت المخرجة بتول عرفة، فى تقديمها بشكل جديد حيث جمعت النجمين الكبيرين هانى شاكر وكارول سماحة بفكرة استثنائية ومختلفة، فى أغنيتين صورتهما على طريقة الفيديو كليب.