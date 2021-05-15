بعد وقف"المتحدة" التعامل معه.. هذا ما قالته أيتن عامر عن المخرج محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن موقفها من قرار "المتحدة" وقف التعامل مع المخرج محمد سامي.

وكتبت أيتن، عبر حسابها على تويتر "اتفقنا أم اختلفنا على جودة آخر أعماله، ولكن ده مش حيخليني أنكر نجاحاته السابقة وتميزه أبدا أو اشمت في اللي حصل ده" .

وأضافت "‏‎أنا ماليش دعوة بالقرار ولا بطريقة التعامل بتاعته في الكواليس.. أنا بتكلم في شيء محدد وهو أنه عنده كذا عمل كانوا ناجحين جدا قبل كدة وبس".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم اتخاذ قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة المتحدة صباح السبت، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله مع الشركة "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

كانت آخر أعمال المخرج محمد سامي مع الشركة المتحدة مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في دراما رمضان ٢٠٢١، وشارك في بطولته: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبدالحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.