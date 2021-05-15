خالد الصاوي يروج لفيلم "للإيجار" استعداداً لطرحه بالسينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان خالد الصاوي، على الترويج لفيلمه الجديد "للإيجار"، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

ونشر الصاوي، البرومو الرسمي للفيلم، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلق: "‏الإعلان الرسمي لفيلم للإيجار بطولة خالد الصاوي و محمد سلام.. قريبا".

وشهد الفيلم عدة تأجيلات، حيث كان من المقرر طرحه يوم ٣ مارس الماضي وبعدها يوم ١١ مارس، ولم يتم طرحه حتى الآن.

الفيلم تدور أحداثه في إطار تشويق كوميدي عن "الوحدة والعزلة" حول شخصية قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية يعرض شقته للإيجار.

فيلم"للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وهايدي رفعت وياسر الطوبجي وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وتأليف وإخراج إسلام بلال.