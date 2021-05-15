مسابقة الأغنية الأوروبية "أوروفيزيون"حدث فني عالمي كبير.. وهذه كل التفاصيل عنها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 مايو 2021 10:41 صباحاً - يقام في يوم 22 مايو(أيار) 2021 في مدينة "نوتردام" الهولنديّة الحفلة النهائيّة لمسابقة الأغنية الأوروبية "أوروفيزيون" التي تعدّ أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين، ويقدّر عدد مشاهديه بين 100 إلى 600 مليون شخص حول العالم في السنوات الأخيرة، ومنذُ عام 2000 بدأ بث المسابقة في الإنترنت عبر "اليوتوب" أيضاً.

الفرقة التي ستمثل ألبانيا-الصورة عن الموقع الرسمي للمسابقة على الفيسبوك





وتبدأ حفلات هذه المسابقة يوم 18 مايو( أيار)2021 وتتواصل السّهرات بمشاركة 41 دولة أيّام 20 و22 من هذا الشهر، وتجري الحفلات باتّباع أسلوب تصفيات ليصل من المشاركين 6 في الحفل النهائي.

فرنسا مرشّحة للفوز بالجائزة الكبرى

ويقولُ الفرنسيّون أنّ لهم حظوظ وافرة للفوز بهذه المسابقة لهذا العام، وستمثل فرنسا المغنية الشابة "بربارا برافييه" ، ويعلّق من استمع إلى الأغنية الفرنسية المرشحة أن فيها روحاً وأنها تذكر بأغاني الفنانة الفرنسية الراحلة "إديت بياف" وأن كلماتها مؤثرة ولحنها جميل وأداء المغنية وصفه أكثر من معلق بالرائع.

نجوم تخرجوا من هذه المسابقة

وقد أنشئت المسابقة منذ 1956 عندما قرر اتحاد الإذاعات الأوروبية المعروف باسم «يوروفيزيون» إمكانية إعادة بناء أوروبا من خلال الموسيقى، وبعض المغنيين المشاركين في هذه المسابقة السنوية أصبحوا نجوماً أمثال" سيلين ديون" التي شاركت عام 1988 باسم سويسرا رغم أنها كنديّة و"خوليو إغليسياس" باسم اسبانيا، وحافظت المسابقة على التقليد الذي يقضي بأن البلد الفائز بالجائزة هو البلد المضيف للعام المقبل.

سميرة سعيد مثّلت المغرب

ورغم أن المغرب ليس بلداً أوروبياً، إلا أنه عضو ناشط في اتحاد البث الأوروبي الاذاعات والتلفزيونات الأوروبية على غرار تونس ومصر والجزائر ولبنان ودول أخرى، وسبق للمغرب بهذه الصفة أن شارك مرة واحدة عام1980 في هذه المسابقة الشهيرة ومثلته فيها المطربة سميرة سعيد التي تحصلت على 7 نقاط فقط وجاء ترتيبها ال18.

إجراءات استثنائيّة

وهذه المسابقة هي سنوية وانتظمت كل عام باستثناء العام الماضي الذي تم فيه تأجيلها بسبب وباء كورونا، وقد حصل تردد هذا العام ايضاً ولنفس السبب لتنظيمها ولكن في الأخير انتهى المُنظمون إلى قرار إجرائها مع اتخاذ الإحتياطات المراعية للجوانب الصحيّة من ذلك تحديد الحضور من الجمهور إلى 3500 فقط مع احترام كل بنود البروتوكول الصحي ولا بد كل متفرج أن يستشهد عند دخوله بشهادة طبية تثبت أنه غير مصاب بالكورونا.