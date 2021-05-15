سترة المغنية جانيت جاكسون ‏بأكثر من 80 ألف دولار

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كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 18 دقيقة
جانيت جاكسون
بيعت سترة مصمّمة على الطراز العسكري ارتدتها المغنية جانيت جاكسون خلال جولة لها لأداء أغنية “ريثم نيشن” عام 1990 بمبلغ 81250 دولاراً في مزاد في بيفرلي هيلز، وهو ما يزيد 20 مرّة عن تقديرها قبل البيع.
وكانت هذه السترة السوداء ضمن أبرز ما تم بيعه على مدى ثلاثة أيام للملابس والتذكارات الأخرى التي جمعتها المغنية على مدى 40 عاماً. وكانت تلك أول جولة لجاكسون كفنانة منفردة.
وقالت دار جوليان للمزادات، إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يراوح ما بين 4000 و6000 دولار. ولم يتم الكشف عن شخصية المشتري.