سترة المغنية جانيت جاكسون ‏بأكثر من 80 ألف دولار

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 18 دقيقة

بيعت سترة مصمّمة على الطراز العسكري ارتدتها المغنية جانيت ‏جاكسون خلال جولة لها لأداء أغنية “ريثم نيشن” عام 1990 بمبلغ ‏‏81250 دولاراً في مزاد في بيفرلي هيلز، وهو ما يزيد 20 مرّة عن ‏تقديرها قبل البيع‎.‎

وكانت هذه السترة السوداء ضمن أبرز ما تم بيعه على مدى ثلاثة أيام ‏للملابس والتذكارات الأخرى التي جمعتها المغنية على مدى 40 عاماً. ‏وكانت تلك أول جولة لجاكسون كفنانة منفردة‎.‎

وقالت دار جوليان للمزادات، إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ ‏يراوح ما بين 4000 و6000 دولار. ولم يتم الكشف عن شخصية ‏المشتري‎.‎