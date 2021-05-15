ثورة في برشلونة.. 14 لاعبا سيغادرون هذا الصيف

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

يخطط نادي برشلونة يخطط لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حسب ما أفادت صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وقد يشمل القرار 14 لاعبًا في برشلونة، بينهم: نيتو وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وماتيوس ومارتن برايثوايت وفيليب كوتينيو وميراليم بيانيتش، حسب ما نقله موقع “كووورة” عن الصحيفة.

واعتزم رئيس برشلونة خوان لابورتا، إجراء ثورة في الفريق، إثر النهاية السيئة للموسم الحالي. وذكرت الصحيفة أن الراحلين سيغادرون النادي الكتالوني، سواء خلال بيع نهائي أو إعارة أو فسخ عقد لخفض الرواتب.

ومن بين اللاعبين الذين من المحتمل أن ينضموا إلى برشلونة، مدافع مانشستر سيتي إيريك غارسيا وجورجينيو فينالدوم لاعب ليفربول وممفيس ديباي لاعب نادي ليون وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي.

وأضاف المصدر أن من القضايا الرئيسية في برشلونة، إذا كانت الثورة ستشمل أحد اللاعبين الجديرين أم لا. وبرأي صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية، فإن على رئيس النادي حسم مستقبل المدرب رونالد كومان الذي تعرض لضغوط متزايدة في الفترة الأخيرة. ومن غير المستبعد أن يبقى المدرب في منصبه لموسم آخر خصوصا أنه بقي عام واحد على نفاد عقده كما أنه نجح في إحضار عدد من اللاعبين الشباب الذين يعتبرون الآن على أنهم مستقبل برشلونة وحصول النادي على طولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الـ31 في تاريخ الفريق الكتالوني.