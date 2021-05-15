بيع سترة لجانيت جاكسون في مزاد بسعر "غير متوقع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بيعت سترة مصممة على الطراز العسكري كانت المغنية جانيت جاكسون قد ارتدتها خلال جولة لها لأداء أغنية "ريثم نيشن" عام 1990 بمبلغ 81250 دولاراً في مزاد ببيفرلي هيلز، الجمعة، وهو ما يزيد 20 مرة عن تقديرها قبل البيع.

وكانت هذه السترة السوداء ضمن أبرز ما تم بيعه على مدى ثلاثة أيام للملابس والتذكارات الأخرى التي جمعتها المغنية على مدى 40 عاماً، وكانت تلك أول جولة لجاكسون كفنانة منفردة.

وقالت دار جوليان للمزادات إنه كان من المتوقع بيع السترة بمبلغ يتراوح بين 4000 و6000 دولار، ولم يتم الكشف عن شخصية المشتري.

وتقوم جاكسون الفائزة بخمس جوائز جرامي، والتي ستكمل الخامسة والخمسين من عمرها، الأحد، ببيع أكثر من 1000 قطعة من الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولات وخلال مقاطع موسيقية مصورة.

وتم شراء قرط واحد يتدلى منه مفتاح كانت جاكسون قد ارتدته في جولة عام 1990 وخلال ظهورها في عدة مناسبات أخرى، الجمعة، مقابل 43750 دولاراً.