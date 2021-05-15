أصالة.. "تاج الأغنية الخليجية" تستقبل عامها الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل المطربة السورية أصالة، السبت، بعيد ميلادها، إذ ولدت في 15 مايو 1969، في حي أبو رمانة بالعاصمة السورية دمشق.

ولدت أصالة بصوت عذب وإحساس فطري، وقد انتعشت موهبتها بفضل المناخ الفني الذي نشأت فيه، فوالدها هو الفنان مصطفى نصري، وهو الذي شجعها على الغناء والوقوف أمام الجمهور والكاميرات منذ الصغر.

وشاركت أصالة بالفعل في سن الطفولة في العديد من الإعلانات، وبالغناء في مناسبات وطنية داخل سوريا.







بمرور الأيام والسنوات، تطور الحلم بداخل الطفلة الموهوبة، وراحت تتمنى أن تتخطى شهرتها حدود سوريا، لكنها تعرضت لأزمة نفسية عام 1986 بعد وفاة والدها بشكل مفاجئ، وعلى إثر ذلك توقفت عن الغناء 3 سنوات، وكان من الممكن أن تبتعد تماما عن الساحة، لولا إحساسها بالمسؤولية تجاه أسرتها وشقيقاتها.





وفي عام 1991 ابتسم الحظ لـ"أصالة" وذلك بعدما طرحت أغنية بعنوان "أسمع صدى صوتك" باللهجة الخليجية، وشجعها ذلك على تكرار تجربة الغناء بالشكل الخليجي وتقديم ألبومات عديدة منها "متى أشوفك، وسواها قلبي، ويسعد صباحك"، ما دفع النقاد لمنحها لقب "تاج الأغنية الخليجية".

يضم أرشيف أصالة الغنائي 30 ألبوما، تنوعت بين اللهجة الخليجية والمصرية ومن أشهرها "يا مجنون، ويمين الله، ولو تعرفوا"، كما حصلت عبر مسيرتها الفنية على عدد كبير من الجوائز منها جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية 2007، كما حصلت على درع شكر وتكريم من المهرجان الغنائي في بيروت عام 1999.





ولم تحقق أصالة في حياتها الشخصية النجاح الذي يتناسب مع حياتها الفنية، إذ تزوجت مرتين، الأولي من أيمن الذهبي عام 1992 وانفصلت عنه بعد 6 سنوات، وأثمر هذا الزواج عن إنجابها "شام وخالد".

وفي مارس 2006 تزوجت للمرة الثانية من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما "آدم وعلي"، وفي يناير 2020 أعلنت عبر حسابها الرسمي على أنستقرام انفصالها عن طارق العريان.



