شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار المخرجة إنعام محمد علي فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد المخرجة الكبيرة إنعام محمد على التى ولدت 15 مايو 1938، والتى قدمت عددًا من الأعمال الرائعة فى تاريخ الدراما المصرية وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

وأنعام محمد علي مخرجة مصرية، أنتجت العديد من الأفلام والمسلسلات، ولدت فى صعيد مصر وتحديدًا محافظة المنيا ثم انتقلت إلى القاهرة وحصلت على ليسانس الآداب عام 1960 من جامعة عين شمس، وتم تعيينها فى نفس العام بالتليفزيون المصرى كمساعدة مخرج بإدارة التمثيليات وأخرجت أول مسلسل تليفزيونى عام 1964، ثم أصبحت مديرة إدارة برامج المرأة في الفترة من عام 1974 وحتى عام 1985، ونائبة رئيس قطاع الانتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون بدرجة وكيل وزارة.

وانحازت المخرجة الكبيرة للمرأة منذ بداية أعمالها، فبعد حصولها على الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1973، ترقت وأصبحت مديرة إدارة برامج المرأة في الفترة من 1974 وحتى عام 1985.

آمنت إنعام أن تقدم المجتمع لن يتحقق إلا بتقدم المرأة وحصلت على جوائز عن عدة أعمال عالجت من خلالها قضايا المرأة منها مسلسل «أم مثالية ونونة الشعنونة» والتى أثارت قضية عمالة الخادمات الصغيرات إلى جانب مسلسل «قاسم أمين» عام 2002 والذى أحدث ضجة واسعة لتناوله مشروع قاسم أمين عن تحرير المرأة.

كما تناولت أعمالها الدرامية العديد من السير الذاتية للمرأة التى أثرت فى تاريخ مصر عبر مراحله المختلفة ومن أهمها مسلسل «أم كلثوم» عام 1999 و «ضمير أبلة حكمت» عام 1991 للفنانة فاتن حمامة.

كما أخرجت العديد من روائع الأعمال من بطولة نسائية منها «دولت فهمي التى لم يعرفها أحد» بطولة الفنانة فردوس عبدالحميد عام 1987 و «يوميات امرأة عصرية» عام 1987 والسهرة التليفزيونية «أم مثالية» عام 1981 ومن بين أفلامها التى ناقشت قضايا اجتماعية شائكة وأثارت جدلا فيلم «آسفة أرفض الطلاق» للفنانة ميرفت أمين عام 1980 ومسلسل «هى والمستحيل» عام 1979 .