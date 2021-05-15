بيع لوحة "إن ذيس كايس" مقابل 93,1 مليون دولار

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

بيعت لوحة "إن ذيس كايس" لجان ميشال باسكيا، مقابل 93,1 مليون دولار في مزاد نظمته دار "كريستيز" في نيويورك، وهو ثاني أعلى سعر للرسام.



وتصور هذه اللوحة التي يبلغ قياسها 1,98 × 1,87 متراً ورسمت عام 1983 جمجمة على خلفية حمراء، وقد بيعت بمبلغ 81 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 93,1 مليون دولار بعد إضافة الرسوم والعمولات، وهو يفوق بكثير تقديرات "كريستيز" البالغة 50 مليون دولار.

إلا أن الرقم القياسي للوحات باسكيا (1960-1988) لا يزال للوحة بعنوان "إنتايتلد" تمثّل أيضاً جمجمة، وبيعت لقاء 110,5 ملايين دولار في أيار/مايو 2017 في مزاد لدار "سوذبيز" في نيويورك.

وكان سعر لوحة "إن ذيس كايس" التي بيعت الثلاثاء لم يتعد 999500 دولار في مزاد أقيم في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، أي أن السعر الجديد تضاعف مئة مرة على الأقل في نحو 20 عاماً، وهو ما يشير إلى أن مكانة باسكيا تعززت.