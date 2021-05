الممثل الأمريكي توم كروز يعلن عن إعادته إجمالي 3 جوائز فاز بها من جولدن جلوب

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

أعلن الممثل الأمريكي توم كروز عن إعادته إجمالي 3 جوائز فاز بها من جولدن جلوب، في أعقاب الهجوم الحاد الذي دشنه النجوم على حفل الجوائز.



ووفقًا لموقع "ذا راب" الأمريكي، بدأ الهجوم على رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الأسبوع الماضي، بسبب غياب التنوع واستمرار الرابطة في سياساتها المتحيزة.

وفاز توم كروز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل رئيسي عن أفلام: Born on the Fourth of July (ولد في الرابع من يوليو)، وJerry Maguire (جيري ماجواير)، وأفضل ممثل مساعد عن فيلم Magnolia (ماجنوليا)، وسجل الفنان اعتراضه على سياسات الرابطة بإعادة الجوائز التي سبق أن تسلمها من جولدن جلوب.

وذكر الموقع، أن قرار "كروز" يأتي في أعقاب إعلان شبكة NBC عدم إذاعتها حفل جوائز جولدن جلوب عام 2022، إلا أنها فتحت المجال لإذاعته في 2023 في حال تحسن الوضع.

وجاء في بيان شبكة NBC: "نحن نؤمن أن رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية تهدف للإصلاح، ولكن يبدو أن هذا الإصلاح سوف يستغرق وقتًا لذلك قررنا عدم إذاعة حفل جوائز جولدن جلوب لعام 2022".

وشهدت الرابطة التابع لها حفل جولدن جلوب هجوما حادا في الآونة الأخيرة من شبكة البث نتفليكس ونجوم كبار في هوليوود منهم سكارليت جوهانسون ومنظمات حقوقية مثل تايمز أب.