من جديد.. الفنانة حورية فرغلي تعلن عودتها إلى غرفة العمليات

محمد الفلاح - السبت 15 مايو 2021

كشفت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن عودتها إلى غرفة العمليات من جديد في أمريكا خلال أشهر، على الرغم من نجاح جراحتها الخطيرة لتجميل وتعديل أنفها.



وخلال مقابلة تلفزيونية لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، أعلنت "فرغلي" أنها ستسافر إلى أمريكا مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل، من أجل إجراء كشف طبي أخير على العظام الجديدة التي زرعت داخل أنفها المعدّل.

وأوضحت أنها قد تستكمل العملية الأخيرة من أجل توسيع فتحات أنفها، وذلك في حال أن أمر الفريق الطبي بذلك.

وأشارت إلى أنها بعد عودتها إلى مصر قررت أن تحب نفسها بطريقتها، وهي بعمل قصة شعر جديدة، وشراء كلب جديد بديلا عن كلبها الذي توفي حزنا عليها، وكذلك رسمها لوشم على ساقها باسمها.

وأكدت "فرغلي" أنها مسحت العديد من الشخصيات من حياتها، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، أو كما كانت تعتقد أنهم أصدقاء بعد تخليهم عنها وهي في أزمتها، على عكس ما كانوا عليه عندما كانت بكامل صحتها ونجوميتها.

وتمنت أن تجسد شخصية الملكة المصرية، حتشبسوت، أو الأميرة العربية، ذات الهمّة، في عمل تلفزيوني أو سينمائي.