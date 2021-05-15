"المتحدة" توقف التعامل مع المخرج محمد سامي.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، وقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو المصري محمد سامي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة، السبت.

ولم تكشف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيانها عن أسباب هذا القرار، الأمر الذي دفع عدد كبير من المتابعين لوضع تفسيرات كثيرة حول الموضوع، كان أبرزها أن الشركة قررت عقاب "سامي" بسبب وضع تعديلات كثيرة في مسلسل"نسل الأغراب" ومنح زوجته مي عمر مساحة كبيرة على حساب العمل.

يأتي ذلك أيضا بالإضافة لعدم التزام محمد سامي بالسيناريو الأصلي للمسلسل الذي وافقت عليه الشركة، وعمل تعديلات دون الرجوع للشركة المنتجة ما أدي لارتفاع تكاليف الإنتاج.







كما توقع فريق من المتابعين أن الصورة التي نشرتها الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها على أنستقرام والتي تجمع بين محمد سامي والفنان المصري محمد رمضان، وتكشف عن تعاون جديد يجمع بينهما في عام 2022، هو السبب الرئيسي في رفض الشركة المتحدة للتعامل مجددا مع محمد سامي.

ويرى هذا الفريق أن محمد سامي عقد اتفاقا منفردا بعيدا عن الشركة، لاسيما وأنه أبرم اتفاقا مع المتحدة على التعاون في عمل جديد يعرض في العام المقبل، وعزز هذا الرأي قيام بسمة وهبة بحذف الصورة من حسابها الشخصي، بعد إعلان المتحدة وقف التعامل مع محمد سامي.





يذكر أن آخر تعاون بين محمد سامي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هو مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته أحمد السقا، وأمير كرارة، ومي عمر، ودياب، ومحمد جمعة، وفردوس عبدالحميد، وإدوارد، ونجلاء بدر، ومحمد علاء، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومحمد مهران وأحمد فهيم.