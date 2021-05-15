شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: جوزى "أوسة" شخص ملهم وهعمله أغنية قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة لقاء الخميسى ضيفة في "تليفزيون الخليج 365"، وكشفت خلال الحوار عن تحضيراتها لأعمالها الغنائية الجديدة، وقالت: أنا عملت 3 أغانى وهصورهم على طريقة الفيديو كليب قريبًا، وعملت منهم أغنية فريش كده عن الأمل والأحلام اللى بداخل كل شخص، وكنا محتاجين نصورها وكتبت الفكرة على "أوسة"، لأن الأغنية بتتكلم عن أنك تقدر تحقق حلمك في أي وقت.

وتابعت: "طلبت من المؤلف أحمد حسن رؤول ده، ولما جينا نعمل الفكرة عملتها على "أوسة" لأنه كان عنده أحلام وناس كثيرة حاولت تقف ضده ويكسروا فيه ولكن فضل عنده ثبات انفعال وأصر أنه يحقق حلمه، وادانى درس في الثبات الانفعالى وخلانى أنا كمان أحقق حلمى وأكمل طريقى، وجوزى ده شخص ملهم وألهمنى أنا شخصيا".

وعن أعمالها الجديدة قالت لقاء الخميسى، عندى مسلسل "off season" اسمه "اجازة مفتوحة" وهو مكون من 40 حلقة، ومعايا في بطولة المسلسل شريف منير وسميحة أيوب ونجوم كثيرة ومن اخراج محمد حماقى، وهو مسلسل عائلى لطيف جدا وبنتكلم فيه عن مشاكل العائلة والأولاد والمجتمع والأزمات التي يتعرض لها الأشخاص في فترات ضغوط الشغل، وهو مسلسل يحمل الكثير من الرسائل الجميلة".

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى مسلسل "ضد الكسر" ويشاركها فى البطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.