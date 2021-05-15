بهذا الفيديو.. هكذا هنأت مي عز الدين جمهورها بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأت الفنانة مي عز الدين، جمهورها ومتابعيها بحلول عيد الفطر المبارك.

ونشرت مي، مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "عيد سعيد على الجميع يا رب".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين، مسلسل "خيط حرير"، والذي عُرض نهاية العام 2020.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: محمود عبد المغني، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، ولاء الشريف، عبد الرحيم حسن، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، يوسف عثمان، ممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.