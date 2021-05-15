"الجميل الطيب الإنسان".. رانيا فريد شوقي تنعي محمد ريحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنان الراحل محمد ريحان، الذي وافته المنية يوم الجمعة.

ونشرت رانيا، صورة له عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "البقاء لله في الفنان الجميل الطيب الإنسان الأستاذ محمد ريحان.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ".

وأكد لـ"الخليج 365" خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، نافيًا وفاته بفيروس كورونا.

وتعرض محمد ريحان مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وغادرها بعد تحسن حالته.

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين"، جد "موسى".