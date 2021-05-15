شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "طقوس العودة" يستوحي فكرته من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض البيت الفني للمسرح خلال موسم العيد مسرحية "طقوس العودة" على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور السادسة مساء ملتزمًا بكل الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات للجمهور مع الالتزام أيضًا بمواعيد الغلق التي قررها رئيس مجلس الوزراء.

وفكرة هذا العرض مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التى تبحث عن روح حسن فى حياتها، ويقدم العرض فى قالب طقسي موسيقي غنائي، وهو من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود، موسيقى وألحان أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، أشعار مسعود شومان، ومن إخراج سعيد سليمان.

يذكر أن قصة حسن ونعيمة قدمت في فيلم مصري عام 1959، من إنتاج شركة أفلام محمد عبد الوهاب، وقدم فيه عبد الرحمن الخميسي وجها جديدا ليلعب بطولة هذا الفيلم مع الوجه والمطرب الجديد محرم فؤاد والوجه الجديد سعاد حسني، وقصة الفيلم مأخوذة عن واقعة حقيقية لأحد المطربين الشعبيين الذي قتل بسبب حبه لفتاة في قرية مجاورة لقريته، وألقيت جثته في الترعة لتطفو وتنكشف الجريمة التي هزت أركان الدلتا في مصر، ولا يزال منزل حسن المغنواتي موجوداً بالقرية (الدراكسة تابعة لمركز دكرنس سابقا ولمركز منية النصر حاليا). يسكن فيه اليوم أحفاد شقيقه لأن حسن لم يتزوج ولم ينجب والفيلم من إخراج هنري بركات.