شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تتخطى حاجز 42 مليون مشاهدة بأغنية "حتة تانية" فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أغنية "حتة تانية" التي طرحتها النجمة روبى منذ شهرين حاجز 42 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع موسيقى وماستر توما، وهى الأغنية التى لاقت نجاحا كبيرا بعد عودتها إلى الساحة الغنائية بعد فترة كبيرة.

وقدمت النجمة روبى المسلسل الإذاعي "عيلة ولاد شنب"، وأذيع عبر إذاعات راديو النيل فى موسم رمضان الماضى، وتدور أحداث العمل عن فتاة من طبقة متوسطة غير راضية عن حالها ولا عن عيلتها، وفجأة تتقلب حياتها كليا في ليلة مفترجة يوم جمعة .

وعادت الفنانة روبى إلى عالم الغناء بعد غياب طويل بألبوم جديد يحمل اسم "حتة تانية"، والذى روجت له مؤخرا فى حفل أقيم عند سفح الأهرامات، وتصدرت محركات البحث والسوشيال ميديا مشاهد رقصها التى تفاعل معه الآلاف.

الألبوم أكد أن روبى دائما "فى حتة تانية" على السوشيال ميديا، فهى من أكثر النجمات التى تحتفى بها مواقع التواصل ومتابعيها باستمرار، ويرى الجمهور فيها الجمال المصرى الأصيل من ملامح وسمار البشرة ومواصفات أخرى، يعتبرها الكثيرون أيقونة فريدة تركت بصمة مميزة فى الرقص والغناء والتمثيل.

ويضم ألبوم روبى الجديد "حتة تانية" 10 أغنيات هى "حتة تانية" من كلمات عزيز الشافعى وتوزيع توما، و"حياتي" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و"أمك وأبوك"من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.

كما يتضمن الألبوم أغانى "عادي براحتك" من كلمات حسام سعيد، وألحان خالد حلمي، وتوزيع أحمد إبراهيم، و"تعجبني يا ولا" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، و"سهوة" من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أحمد عادل، و" الهشك بشك" من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع اماديو، وأغنية لم يستقر على اسمها، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.