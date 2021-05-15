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وائل جسار ومسرحية "رصاصة فى القلب" سهرة ثالث يوم العيد على قناة وزارة الثقافة

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القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة وزارة الثقافة على يوتيوب وضمن فعاليات مبادرة الثقافة بين أيديك ثالث أيام عيد الفطر المبارك السبت 15 مايو فى التاسعة مساء حفلاً للنجم وائل جسار. 

 

يتضمن باقة من أعماله الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها: غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى أيه وغيرها.

 

وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تاليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار، أنغام أحمد رزق، سامى مغاورى وتتناول قيمة الصداقة والوفاء من خلال ابراز التناقض بين الشخصيات الرومانسية والواقعية.

 

 

وائل جسار
وائل جسار

وكان قد عرض في اول ايام عيد الفطر الخميس 13 مايو فيلما تسجيليا عن الفنان الراحل حسين رياض ومسرحية الأطفال الأراجوز وفى العاشرة مساء بث حفل للمغربية جنات.

 

مسرحية
مسرحية

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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