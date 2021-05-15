شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ومسرحية "رصاصة فى القلب" سهرة ثالث يوم العيد على قناة وزارة الثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة وزارة الثقافة على يوتيوب وضمن فعاليات مبادرة الثقافة بين أيديك ثالث أيام عيد الفطر المبارك السبت 15 مايو فى التاسعة مساء حفلاً للنجم وائل جسار.

يتضمن باقة من أعماله الشهيرة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة منها: غريبة الناس، بتوحشينى، جرح الماضى، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خلينى ذكرى، مخبى أيه وغيرها.

وفى العاشرة مساء تعرض مسرحية رصاصة فى القلب تاليف توفيق الحكيم وإخراج حسن عبد السلام وبطولة على الحجار، أنغام أحمد رزق، سامى مغاورى وتتناول قيمة الصداقة والوفاء من خلال ابراز التناقض بين الشخصيات الرومانسية والواقعية.