شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: هكمل فى الغناء وهعمل حفلات لكنى مش أنغام ولا أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة لقاء الخميسى ضيفة في "تليفزيون الخليج 365"، وكشفت خلال الحوار عن أسباب إقامتها لحفل غنائى واتجاهه لمجال الغناء، وقالت: "إن شاء الله هكمل في الغناء لكن عاوزة أوضح أنى مش مطربة زى أنغام واصالة، أنا ست مؤدية كويسة ومغنية وعندى أذن موسيقية وبعزف بيانو، ووالدى كان مؤلف موسيقى، وكانت بدايتى في الأساس موسيقى.

وتابعت: "يمكن لم أتمرن على الغناء منذ فترة كبيرة ولكن هذا لن يمنعنى من الغناء، وفى ناس حبت إحساسى لأن مش كل الناس صوتهم مثل أم كلثوم، ولكن أنا مش هعمل ألبوم وهعمل حفلات بس، وكمان أنا عملت 3 أغانى حاليا وهيتصوروا على طريقة الفيديو كليب.

وعن سبب بكائها في نهاية الحفل التي أحيته في ساقية الصاوى قالت لقاء الخميسى: "كان بقالى سنين مطلعتش على المسرح ومن فترة كبيرة عاوزة أغنى، ومكنتش قادرة أوصل مشاعرى وشوفت حب غير طبيعى من الناس اللى حضرت، لأنهم ناس حبتك وقبلت الأغانى اللى فرضتها عليهم، خاصة أنهم ناس جاية مخصوص ودافعة ثمن تذكرة أيا كانت قيمتها نزلت وجت عشان بتحبنى زى ما أنا، ودى كان سبب بكائى وفى نفس الوقت دى الطاقة اللى مخليانى عاوزة أكمل في الغناء.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسى مسلسل "ضد الكسر" ويشاركها فى البطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجي والعدل جروب.