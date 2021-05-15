فن ومشاهير

بهذه الكلمات.. ندى بسيوني تنعي محمد ريحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة ندى بسيوني، الفنان الراحل محمد ريحان، الذي وافته المنية يوم الجمعة.

وكتبت بسيوني، عبر حسابها على تويتر: "‏خالص العزاء في وفاة الفنان محمد ريحان، أسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا منذ ساعات، الفنان محمد ريحان بعد أن تعرض مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها المستشفى، وغادره بعد تحسن حالته.

ونفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، لـ"الخليج 365"، وفاة ريحان بفيروس .

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين"، جد "موسى".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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