بعد تقمص شخصيتها.. نبيلة عبيد ترد على ميرهان حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ردت الفنانة نبيلة عبيد، على تقمص الفنانة ميرهان حسين لشخصيتها في مقطع فيديو طرحته عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ونشرت نبيلة، الفيديو، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "ميرهان حسين موتتني من الضحك".

وكانت الفنانة ميرهان حسين، قد تقمصت عدة شخصيات فنية عن طريق استخدام الميك أب لتغيير ملامح وجهها، وكان آخرهم الفنانة نبيلة عبيد.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

بينما كان آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان ٢٠٢٠، وهو من بطولة نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، ومن إخراج وائل إحسان.