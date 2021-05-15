فن ومشاهير

هبة مجدي تنعي محمد ريحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة هبة مجدي، الفنان الراحل محمد ريحان، الذي وافته المنية يوم الجمعة.

ونشرت هبة، صورة لها معه، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء والدوام لله أستاذ محمد ريحان.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يا رب".

ورحل عن عالمنا منذ ساعات، الفنان محمد ريحان بعد أن تعرض مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها المستشفى، وغادره بعد تحسن حالته.

ونفى الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة الممثلين، لـ"الخليج 365"، وفاة ريحان بفيروس .

محمد ريحان شارك في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل "موسى"، بدور "الشيخ صالحين"، جد "موسى".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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