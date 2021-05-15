بعد وقف "المتحدة" التعامل معه.. 5 أخطاء ارتكبها محمد سامي في رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم اتخاذ قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة المتحدة صباح السبت، بعد يوم واحد من انتهاء عرض مسلسله مع الشركة "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

محمد سامي ارتكب عدة أخطاء في رمضان 2021 بشهادة النقاد والجمهور، وضعته في مرمى الهجوم والانتقادات.. أبرزها:-

المسلسل لم يكن على المستوى المطلوب فنيا



"نسل الأغراب" بشهادة النقاد والجمهور لم يكن على المستوى المطلوب فنيا.. الناقد طارق الشناوي قال لـ"الخليج 365" إن "سامي" حاول تقديم المسلسل بشكل هندسي، بحيث يكون كل شيء فيه مقسوم على اثنين هما بطلا العمل، الزوجة الاتنين يتزوجوها، ده ياخد زوجة ده والتاني يأخذ أمه، ابن للسقا والثاني لأمير.. دي تقسيمة هندسية وحادة جدا، والفن يحتاج لقدر كبير من الإنسيابية، وليس تلك الحالة الصارخة التي شاهدناها".

الشناوي يضيف: "هناك مبالغات أيضا للغاية في القصور المستخدمة في العمل، بالإضافة إلى أن مي عمر دائما (على سنجة عشرة) في الـ24 ساعة، المسلسل يتحرك وأحداثه تتصاعد والثابت هو مكياج مي عمر الصارخ الذي يغيب عنه أي مسحة جمال، كان يجب أن يكون العمل أكثر واقعية مع تخفيف هذه الصرامة في كل شيء.. المسلسل به قدر كبير من المبالغة انعكست على كل التفاصيل، بدءًا من مبالغات النص، ومبالغات الديكور، ما انعكس على أداء النجوم أنفسهم".

تعليقات الجمهور أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد ذلك منذ بداية عرض العمل، فغالبية ما تم تداوله حول العمل كان بشكل سلبي أو ساخر من النظرات المتبادلة أو المكياج أو الأسنان والكُحل وغيرها. أعلاه عدة تغريدات تشير لذلك.

"نسل الأغراب" أضر بأحمد السقا وأمير كرارة



مسلسل "نسل الأغراب" أضر بنجميه أحمد السقا وأمير كرارة في المقام الأول، الناقدة علا الشافعي أكدت لـ"الخليج 365" على ذلك، وقالت إن "محمد سامي أنتجت له شركة وفرت كل الإمكانيات، ولديه نجوم كبار هم أبطال هذا العمل، ولكن الحقيقة أنه قدّم تجربة غير موفقة بالمرة.. هذه التجربة غير موفقة للسقا وكرارة، والسبب بكل وضوح المؤلف والمخرج محمد سامي".

نجمان كبيران ونجاحات سابقة لم يستغلها محمد سامي



النجم أمير كرارة قادم لـ"نسل الأغراب" من نجاح كبير حققه العام الماضي في مسلسل "الاختيار"، والنجم أحمد السقا أيضا قادم للعمل من آخر ناجح للغاية في رمضان 2019 وهو مسلسل "ولد الغلابة"، هذان النجمان بالتأكيد لم يستغل محمد سامي نجاحاتهما السابقة واسمهما.

تقول علا الشافعي لـ"الخليج 365" عن ذلك: "إدارة محمد سامي للسقا وكرارة لم تكن على مستوى أن لديك نجمين كبيرين أصحاب شعبية، هذه الشعبية تضمن لمخرج العمل النجاح بنسبة 60% قبل بدء الموسم، والـ40% الباقية متعلقة بعناصر أخرى أهمها الكتابة والإخراج والتناغم بين النجوم، ولكن الحقيقة أن محمد سامي أخفق في كل ذلك لأنه انشغل بنفسه كمخرج أكثر من أي شيء آخر".

مسلسل المخرج وزوجته وشقيقته ووالده ووالدته



من الغرائب التي أثارت دهشة الجمهور منذ بداية عرض العمل، هو ما دوّنه مخرج "نسل الأغراب" على التتر، حيث جاء اسمه مصحوبا بالإخراج والقصة والسيناريو والحوار، بينما من الأبطال زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي، وفي نهاية التتر وجه سامي شكرا خاصا لوالده الدكتور سامي عبد العزيز، ووالدته الدكتورة صبورة السيد.

وعن أداء زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي؛ تقول علا الشافعي: "بالنسبة لمي عمر فحدث ولا حرج، لديها 3 ريأكشنات فقط لا تُغيرهم مهما تغيرت الأحداث، المهم مكياجها وسيارتها.. وشقيقته ريم لا تفعل شيء سوى أنها تصرخ فينا.. لا تصرخ فقط في وجه أحمد السقا".

خناقة المجاميع



كل هذا بالإضافة إلى خناقة محمد سامي مع المجاميع في أثناء تصوير "نسل الأغراب" مطلع ديسمبر الماضي. كان مصدر داخل فريق عمل المسلسل أكد لـ"الخليج 365" وقتها، وقوع مشاجرة بين المجاميع المشاركين بالعمل مع مخرجه، وقال إن المشادة وقعت بسبب أن مجموعة من المجاميع لم تنفذ تعليمات المخرج بالشكل الذي يريده، وهو ما جعله يطالب بالاستعانة بغيرهم، ما أدى لخروج الأمر عن السيطرة مع بعضهم.



"نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.