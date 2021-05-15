"هنفضل نعلم أولادنا أنها أرض محتلة".. حنان ترك تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

أعلنت الفنانة حنان ترك عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني تجاه الأحداث الراهنة التي تمر بها حاليا، مؤكدة أن فلسطين في القلب.

وكتبت ترك، عبر حسابها على "تويتر": "‏قلبي مع كل أم وأب وعيلة فقدت حد من أحبابها.. فلسطين هتفضل في قلوبنا وهتفضل هي البوصلة اللي مينفعش فيها خلافات".

أضافت: "هنفضل نعلم أولادنا أنها أرض محتلة لحد ما الحق يرجع لأصحابه.. فلسطين في القلب.. القدس عربية".

ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.