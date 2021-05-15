فيديو| ميرهان حسين تقلد نبيلة عبيد.. والجمهور: "ملكيش حل هي بالظبط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ظهرت الفنانة ميرهان حسين، وهي تقلد النجمة الكبيرة نبيلة عبيد في مقطع فيديو جديد نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مساء الجمعة.

تقول ميرهان في الفيديو على طريقة نبيلة عبيد: "كل سنة وإحنا طيبين، كل سنة وإحنا فرحانين، كل سنة وإحنا مبسوطين.. عرفتوا مين؟ نبيلة عبيد"، كما قدّمت ضحكة نبيلة عبيد الشهيرة.

وأشاد الجمهور بنجاح ميرهان في تقليد نبيلة عبيد، ومن بين التعليقات التي تلقتها على الفيديو: "ملكيش حل هي بالظبط، فظيعة بجد، ما شاء الله مبدعة، حلوة برافو، نفس طريقة الضحكة، هي يا جدعان" وغيرها.

كان آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.

كما شاركت كضيفة شرف في مسلسل "رجالة البيت" مع أكرم حسني وأحمد فهمي عام 2020.