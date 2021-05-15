شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحتفل بعيد ميلادها اليوم.. اسمع أشهر أغانيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم السبت 15 مايو النجمة السورية أصالة نصرى بعيد ميلادها وهى واحدة من النجمات اللاتى أثرن بشكل كبير فى الحركة الغنائية العربية ومن أبرز نجمات جيلها، وقدمت العديد من الأعمال المتنوعة والمختلفة على مدار مسيرتها الفنية التى بدأت بشكل مبكر.

ويعتبرها كثيرون الصوت الذي يعبر عن المرأة القوية بفضل تلك الأغاني التي أكدت بها على قوة شخصيتها من خلال مجموعة من الأغاني نتعرض إلى أهم 7 منها خلال السطور التالية..

مبقاش أنا

تعتبر تلك الأغنية من أهم أغانيها حيث كتبها ببراعة الشاعر مجدي النجار ولحنها محمد ضياء لتتجلي فيها صورة المرأة القوية.





كبرتك على سيدك

من أبرز أغاني أصالة أيضاً بهذا الصدد أغنيتها الشهيرة "كبرتك على سيدك"

الحقيقة

"أنت اضعف من كلامي انت مش قد الحقيقة"، أغنية من أروع أغاني أصالة وأروع ما كتب بهاء الدين محمد التي لحنها وليد سعد ببراعة وحققت نجاح كبير مع طرحها.

آسفة

كما تعتبر أغنية "آسفة" من ابرز اغانيها بعدما رسخت فى أذهان الكثيرين.





كام مرة

من أبرز أغانيها التي طرحتها فى عام 2017.

ذا الغبى

أغنية خليجية طرحتها أصالة عام 2016، وحققت عبر قناتها الرسمية إلى الآن أكثر من 63 مليون مشاهدة على يوتيوب، عبرت بها عن المرأة القوية فى أبهي صورها بفضل كلمات الأغنية وصوتها.