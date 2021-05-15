شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اعتزل سعد الله ونوس الكتابة لمدة عشر سنوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إننا محكومون بالأمل وما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ" تعد تلك الجملة من أشهر جمل الكاتب والأديب المسرحى السورى سعد الله ونوس الذى تحل اليوم ذكرى وفاته، ويعتبر سعد الله ونوس من أهم كتاب المسرح فى الوطن العربى، وأمتازت كتاباته بالجرأة حيث كان يقدم قضايا الوطن العربى الذى كان مهمومًا بها فى تلك المسرحيات.

عشق القراءة من الصغر، ولعل السبب فى ذلك عندما شعر بضعفه فى مادة التعبير فقرر أن يقرأ كثيرًا حتى يستطيع أن يتخطى هذا الضعف، وكان أول كتاب يقتنيه هو "دمعة وابتسامة" لجبران خليل جبران "ثم بدأ يقرأ لأهم الكتاب مثل طه حسين وعباس العقاد ونجيب محفوظ ويوسف السباعى وغيرهم، عندما أنتهى من دراسة الثانوية العامة سافر للقاهرة لدراسة الصحافة كمنحة دراسية، ولكن فى ذلك الوقت أنفصلت مصر عن سوريا وأثر هذا الانفصال تأثيرًا كبيرًا عليه.

عندما أنهى دراسته بالقاهرة عاد لدمشق وتقلد منصب بوزارة الثقافة هناك، وحينها نشر ثلاث مسرحيات قصيرة، قرر أن يكون المسرح هو طريقه فسافر لباريس لدراسة المسرح الأوروبي وبدأ يكتب عدة رسائل عنه، وعند عودته لدمشق نظم مهرجان دمشق الأول للمسرح وقدم فيه أول عرض مسرحى من تأليفه وهو "الفيل ياملك الزمان".

أستطاع ونوس أن يخلق مسرحًا وجوديًا فلسفيًا جديدًا ومختلف فكان مؤمنًا إيمانًا شديدًا بأهمية المسرح فى إحداث التغيرات السياسية والإجتماعية، كان يتأثر تأثرًا كبيرًا بالأحداث السياسية فى الوطن العربى حتى أنه أعتزل الكتابة فى فترة احتلال إسرائيل للبنان، وقد أصيب بسرطان البلعوم والذى صرح بأن يشك أن سبب المرض حزنه على الأحداث فى الوطن العربى وقال فى ذلك "أشك معها فى أنها كانت السبب المباشر لإصابته بمرض السرطان وليس مصادفة أن يبدأ الشعور بالإصابة بالورم أثناء الحرب والقصف الوحشى الأمريكى على العراق".