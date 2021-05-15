بعد إعلان تعاونه مع محمد رمضان في 2022.. المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه قد تم اتخاذ قرارا بوقف التعامل مع المخرج وكاتب السيناريو محمد سامي.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الشركة المتحدة صباح السبت.

ويأتي هذا بعد نحو ساعتين فقط من إعلان الإعلامية بسمة وهبة، عن تعاون النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي في مسلسل جديد للعرض في رمضان 2022.

ونشرت بسمة، مساء الجمعة، صورة تجمعها بـ"رمضان وسامي" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "محمد رمضان ومحمد سامي سوياً رمضان ٢٢ وعين الحسود فيها عود".

وبعد إعلان المتحدة وقف التعامل مع محمد سامي؛ قامت بسمة وهبة بحذف صورتها مع "سامي ورمضان".

يذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة.