محمد سامي رفقة يسرا وهند عبد الحليم مع زوجها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشر المخرج محمد سامي عبر حسابه على "إنستجرام" صورة جديدة له برفقة النجمة يسرا.

ونشرت الفنانة مي سليم، عبر "إنستجرام" صورة جديدة لها برفقة شقيقتيها دانا وميس حمدان في أحدث ظهور لهن على شاطئ البحر، وعلقت: "أحلى حاجة في الدنيا أخواتي أخواتي أخواتي".

ونشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورا جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية قفطانا مغربيا باللون الأبيض ومزين بالخط العربي.

واحتفلت الفنانة هند عبد الحليم بعيد الفطر المبارك بصحبة زوجها ونشرت صورة معه عبر "إنستجرام"، ظهرا فيها بإطلالة صيفية.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري في ثاني أيام عيد الفطر، صورة جديدة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر "إنستجرام"، ظهرا فيها على متن يخت في عرض البحر.

وخضعت الفنانة هبة عبد الغني، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أحمد حجاج، ونشرت منها عدة صور عبر "إنستجرام".

أيضا الفنانة سارة نخلة شاركت متابعيها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور محمد فواز، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وحرصت الفنانة رنا رئيس على مشاركة متابعيها صورا من جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جذابة.

أما الإعلامية سمر يسري فشاركت متابعيها صورة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة باللون الأسود القصير.

وشارك الفنان الشاب نور خالد النبوي، جمهوره، صورة من كواليس تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 2" الذي عُرض في شهر رمضان 2021.