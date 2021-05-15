"عين الحسود فيها عود".. بسمة وهبة تعلن تعاون محمد رمضان ومحمد سامي في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، عن تعاون النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي في مسلسل جديد للعرض في رمضان 2022.

ونشرت بسمة، صورة تجمعها بـ"رمضان وسامي" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "محمد رمضان ومحمد سامي سوياً رمضان ٢٢ وعين الحسود فيها عود".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل "موسى" بمشاركة النجوم سمية الخشاب وسيد رجب وهبة مجدي وغيرهم، من إخراج محمد سلامة.

بينما آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021.