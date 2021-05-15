"تحت التراب".. هكذا شوق أحمد السقا جمهوره لفيلم "السرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شوق الفنان أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه، لفيلمه السينمائي الجديد "السرب" الذي لم يحدد موعد طرحه بالسينمات.

ونشر السقا، صورة له ظهر خلالها تحت التراب، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "المصري.. علي المصري".

جدير بالذكر أن أحمد السقا قال في مداخلة سابقة ببرنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي في فبراير الماضي: "فيلم السرب سيكون جميلًا وهو مصنوع بحرفية شديدة وبطابع روائي طويل، ودور الفن أن يوثق الأحداث لو كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو كما حدث في الظروف الحربية ضد الإرهاب والتي كانت بمثابة حرب حقيقية".

أضاف: "يكفي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها وعد بالقصاص ولم تمر 24 ساعة حتى انطلقت الطائرات فجرًا لتدك مراكز تدريب الإرهابيين في ليبيا ومخازن الذخيرة الخاصة بداعش والفيلم يوثق هذه الواقعة".

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.