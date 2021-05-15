شكرا لقرائتكم خبر عن حجازى متقال وسيد الحسينى يكشفان رأيهما فى أغانى المهرجانات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المطرب حجازى متقال أن فن المهرجانات أصبح حاليًا موضة، والبعض حبوها رغم الانتقادات التى وجهت لأصحاب أغانيها، مشيرًا إلى أن الناس لازم ترجع تسمع شعبى وباقى الفنون من المزيكا، وبصراحة لم أفكر فى تقديمها لأنها وليس لونى.

وقال المطرب سيد الحسينى أيضًا أثناء لقائه مع المذيعة حور محمد فى تليفزيون الخليج 365 من إعداد عادل عبد الله، إن مطربى المهرجانات ربنا يكرمهم وهو فن بعيد عنى، واتربيت على أغانى أم كلثوم والعندليب وحكيم وغيرهم .

وأكد المطرب حجازى متقال أنه ملتزم تمامًا بكل الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها فترة صعبة والشغل واقف إلى حد ما، وأتمنى أن تعدى على خير ويحفظ مصر وشعبها والوطن العربى.

وأضاف أنه حرص على متابعة مسلسل "الاختيار2" غناء المطرب أحمد سعد الذى وصفه أنه شريكه فى النجاح، كما أننى أوجه التحية لكل من أحمد فرحات ونصر الدين ناجى

يذكر أن المطرب حجازى متقال نجل الراحل الريس متقال الذى نجح فى وضع فن الفلكلور الصعيدى فى مكان مميز، ومنذ فترة يعمل حجازى الابن على استكمال مشوار والده، والذى صنع اسمه منذ ظهوره فى أحد برامج المواهب.