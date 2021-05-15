شكرا لقرائتكم خبر عن على غزلان يعلن خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر 2017 بصور ورسالة رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوتيوبر على غزلان، خطوبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لسنة 2017، ونشر غزلان وخطيبته صورا من حفل خطوبتهما، ووجه على عزلان رسالة رومانسية إلى خطيبته على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، قائلا: " رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم.. كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي".



على غزلان على فيس بوك

وأضاف على غزلان: "من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتى بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. إبتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاى ده حصل وإمتى وليه ؟!.. معنديش تفسير غير انى بحبك.. بحبك كأنى كنت تايه وفجأة وصلت".

من حفل الخطوبة



خطوبة على غزلان وفرح شعبان

واستكمل غزلان رسالته الرومانسية لخطيبته: "أول ما قابلتك حسيت اني أخيراً في المكان المناسب.. كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت ولما قابلتك اكتشفت اني كنت بدور عليكي انتي.. كنت فاكر اني متأخر.. بس معاكي اكتشفت ان كل حاجة بتيجي في وقتها.. وان المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (انتي)".



على وفرح



خلال حفل الخطوبة

كما نشرت فرح شعبان ملكة جمال مصر في عام 2017، صور من حفل خطوبتها على اليوتيوبر علي غزلان على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: " قالوا زمان تفائلي بالخير تلاقيه ،، ولقيتك".