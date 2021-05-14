بمزيد من الأناقة.. مايا دياب تفيض أنوثة في صورها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عقدتها مؤخرًا على شاطئ البحر.

وظهرت مايا دياب في الصور بلقطات عفوية أبرزت جمالها وأنوثتها فبدت كعادتها أنيقة وساحرة. ولاقت صور مايا دياب استحسان المتابعين، وحصد آلاف التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتستعد مايا دياب في الأيام المقبلة لإحياء حفل غنائي تطلّ من خلاله دون حضور مباشر من قبل الجماهير، الذين سيتمكنون من مشاهدته من خلال بثّ حصري على تطبيق “تيك توك”، وستقدّم الفنانة فيه عددًا من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة.

وكشفت مايا عن أنها ستقدّم خلال الحفل أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أحلى كلام” من كلمات وألحان محمود خيامي وتوزيع هادي شرارة، على أن تصدرها بعد الحفل مباشرةً عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

الجدير ذكره أن مايا دياب طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “الكعب العالي” من كلمات محمود صلاح، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هادي شرارة، وكليب الأغنية من إخراج شيرين خوري.