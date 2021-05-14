"أحمس" يحلق لحيته في أول ظهور منذ منع عرض مسلسله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري عمرو يوسف، أول صورة تجمعه بزوجته الفنانة السورية كنده علوش، منذ أزمة مسلسله الرمضاني قبل شهر ونصف الشهر تقريبا.

وعلق عمرو يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو، "أنستقرام".قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا حبايب يارب دايمًا سعداء ومتهنيين".



وظهر عمرو في الصورة بمظهر مختلف، إذ خفف لحيته، التي كانت أحد أسباب توجيه سهام النقد له، عند عرض الإعلان التشويقي لمسلسل "أحمس".





وتعود أسباب عدم استكمال التصوير، إلى تأكيد عدد كبير من المؤرخين وجود أخطاء تاريخية في الإخراج، عقب عرض الإعلان، منها اللحية التي ظهر بها عمرو مجسداً شخصية "الملك أحمس"، حيث إنها لم تكن من سمات ذلك العصر.

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة للعمل قرارًا مفاجئًا، قبل أيام قليلة من الماراثون الرمضاني الماضي، أعلنت خلاله إيقاف تصويره، برغم بدء الحملة الترويجية له تمهيداً لعرضه.



