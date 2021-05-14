بالصور.. ياسمين صبري بإطلالة صيفية في الغردقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورا جديدة عبر حسابها على "أنستقرام" من أحد الشواطئ الساحلية بالغردقة خلال قضائها إجازة العيد.

وظهرت ياسمين مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وكانت ترتدي فستانا طويلا ومحتشما باللون الأزرق الفاتح لتنهال عليها التعليقات من متابعيها تشيد بإطلالتها الجديدة.



إلا أن ياسمين تعرضت أيضا للانتقادات من بعض متابعيها الذين هاجموا نشرها لصور عبر حسابها دون اهتمام بما يحدث في فلسطين وانتفاضات سكان حي الشيخ جراح، وتساءل متابعون لها عن عدم نشرها صورا أو بوستات تدعم من خلالها الفلسطينيين والمسجد الأقصى.